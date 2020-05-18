Один из самых вкусных рецептов из кабачков. Просто и вкусно!

Этот рецепт кабачков в моей семье считается самым любимым. Он нравится как взрослым, так и детям. Блюдо выходит легким, вкусным и немного пикантным.

Какие ингредиенты требуются:

Два кабачка;

400 г куриного фарша, но можно и из другого мяса;

Одна луковица;

Два зубца чеснока;

Две ст. л. сметаны;

60 сыра твердых сортов;

Соль, орегано, черный перец на ваш вкус.

Пошаговый процесс приготовления:

Кабачки моем, сушим и режем на очень тоненькие пластины. Лучше всего с этим справится овощерезка.

С луковицы снимаем шелуху и меленько шинкуем. Смешиваем с фаршем.

Туда же выдавливаем чеснок, добавляем 30 г тертого сыра, кладем сметану, солим, перчим, приправляем орегано. Хорошенько мешаем.

Кабачки необходимо немного посолить. А после взять одну пластину кабачка, распределить по ней фарш, оставив один конец свободным.

Свернуть пластину в рулетик.

Взять форму, промазать ее маслом растительного происхождения и переложить в нее рулеты.

Все рулетики сверху смазать немного сметаной.

Включить духовку и нагреть до 180°. Поместить рулетики на 25 минут.

Затем извлечь, посыпать оставшимся сыром и вернуть на пять минут в духовку.