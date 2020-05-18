Один из самых вкусных рецептов из кабачков. Просто и вкусно!

Этот рецепт кабачков в моей семье считается самым любимым. Он нравится как взрослым, так и детям. Блюдо выходит легким, вкусным и немного пикантным.
Какие ингредиенты требуются:
- Два кабачка;
- 400 г куриного фарша, но можно и из другого мяса;
- Одна луковица;
- Два зубца чеснока;
- Две ст. л. сметаны;
- 60 сыра твердых сортов;
- Соль, орегано, черный перец на ваш вкус.
Пошаговый процесс приготовления:
Кабачки моем, сушим и режем на очень тоненькие пластины. Лучше всего с этим справится овощерезка.
С луковицы снимаем шелуху и меленько шинкуем. Смешиваем с фаршем.
Туда же выдавливаем чеснок, добавляем 30 г тертого сыра, кладем сметану, солим, перчим, приправляем орегано. Хорошенько мешаем.
Кабачки необходимо немного посолить. А после взять одну пластину кабачка, распределить по ней фарш, оставив один конец свободным.
Свернуть пластину в рулетик.
Взять форму, промазать ее маслом растительного происхождения и переложить в нее рулеты.
Все рулетики сверху смазать немного сметаной.
Включить духовку и нагреть до 180°. Поместить рулетики на 25 минут.
Затем извлечь, посыпать оставшимся сыром и вернуть на пять минут в духовку.