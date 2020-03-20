Рецепт обалденной картошки на ужин. Так мало кто готовит, а зря!

Хотите быстрый и вкусный ужин? Вот отличный рецепт запеканки, которая накормит вас и вашу семью. Блюдо получается сытным, аппетитны и безумно вкусным. Запеканку можно подавать, как основное блюдо, а можно в качестве гарнира к какому-нибудь мясу или рыбе.
Что нужно для приготовления запеканки:
- 200 г любых свежих грибов;
- 400 г картофеля;
- 100 г твердого сыра;
- Пять куриных яиц;
- Одна луковица;
- Пол литра молока;
- Несколько зубчиков чеснока;
- Соль/специи/черный перчик на ваш вкус;
- Масло растительного происхождения.
Приступаем к процессу приготовления обалденной запеканки с картофелем и грибами:
С картошки срежьте кожуру, помойте и порежьте на маленькие кубики. Луковицу тоже очистите от шелухи и меленько нашинкуйте. Грибы тщательно помойте и порежьте на меленькие кусочки.
Сначала обжарьте картошку в течение 5-7 минут на предварительно разогретой сковородке с маслом. Затем добавьте в сковородку лук с грибами и обжаривайте еще минут 5. Посолите и выдавите чеснок или добавьте натертый, перемешайте и уберите с огня.
Яйца разбейте в глубокую емкость, влейте в них молоко и взбейте.
Выложите обжаренные овощи в термостойкую форму и залейте яично-молочной массой.
Духовку включите на 190°, чтобы разогрелась, и после поместите запеканку на 15 минут.
Спустя 15 минут, извлеките блюдо из духовки, присыпьте сыром и верните в духовку еще на 10-15 минут.