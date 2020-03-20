Рецепт обалденной картошки на ужин. Так мало кто готовит, а зря!

Хотите быстрый и вкусный ужин? Вот отличный рецепт запеканки, которая накормит вас и вашу семью. Блюдо получается сытным, аппетитны и безумно вкусным. Запеканку можно подавать, как основное блюдо, а можно в качестве гарнира к какому-нибудь мясу или рыбе.

Что нужно для приготовления запеканки:

200 г любых свежих грибов;

400 г картофеля;

100 г твердого сыра;

Пять куриных яиц;

Одна луковица;

Пол литра молока;

Несколько зубчиков чеснока;

Соль/специи/черный перчик на ваш вкус;

Масло растительного происхождения.

Приступаем к процессу приготовления обалденной запеканки с картофелем и грибами:

С картошки срежьте кожуру, помойте и порежьте на маленькие кубики. Луковицу тоже очистите от шелухи и меленько нашинкуйте. Грибы тщательно помойте и порежьте на меленькие кусочки.

Сначала обжарьте картошку в течение 5-7 минут на предварительно разогретой сковородке с маслом. Затем добавьте в сковородку лук с грибами и обжаривайте еще минут 5. Посолите и выдавите чеснок или добавьте натертый, перемешайте и уберите с огня.

Яйца разбейте в глубокую емкость, влейте в них молоко и взбейте.

Выложите обжаренные овощи в термостойкую форму и залейте яично-молочной массой.

Духовку включите на 190°, чтобы разогрелась, и после поместите запеканку на 15 минут.

Спустя 15 минут, извлеките блюдо из духовки, присыпьте сыром и верните в духовку еще на 10-15 минут.